Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 августа 10:43
10:42
Политика
Памфилова не сомневается в высоком уровне защиты бюллетеней на выборах в Госдуму
10:37
Политика
Грузия опровергла возможность восстановления отношений с Россией
10:36
Экономика
Россиянам могут начать платить за прохождение диспансеризации
10:31
США
Пожары и засуха оставили Калифорнию без запасов воды
10:31
Общество
Крупнейший пункт вакцинации от COVID-19 откроют в петербургском ТЦ «Галерея»
10:25
Экономика
Аналитик Пушкарев спрогнозировал перспективы рубля до конца осени
10:24
Общество
Ночной ливень в Екатеринбурге привел к затоплению нескольких улиц
10:24
Происшествия
Двухлетний мальчик попал под колеса грузовика в Петербурге накануне дня рождения
10:21
Общество
Москвичей предупредили о дождях с грозой 6 августа
10:20
Происшествия
Разорвало на части: водитель грузовика погиб в жутком ДТП в Прикамье
Все новости

Госдеп разрешил добровольный отъезд членов семей американских служащих из России
Политика
Госдеп разрешил добровольный отъезд членов семей американских служащих из России
state.gov  /  U.S. Department of State

Вашингтон, 6 августа. Госдеп США разрешил родственникам сотрудников американского посольства в Москве добровольно уехать из России. Об этом свидетельствует письменное заявление ведомства.

Члены семей американских дипломатов могут покинуть Россию по разрешению Госдепа. Внешнеполитическое ведомство не привело дополнительных пояснений в связи с нововведением.

Вашингтон полагает, что российские власти якобы могут необоснованно задерживать оказание консульской помощи задержанным гражданам США. В Госдепе призывают американцев избегать «любых акций политического или социального протеста».

В США рекомендуют воздержаться от поездок в Россию. Госдеп не изменил своих прежних советов для граждан по визиту в РФ.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Госдеп разрешил добровольный отъезд членов семей американских служащих из России
сша посольство выезд
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru