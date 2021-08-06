Госдеп разрешил добровольный отъезд членов семей американских служащих из России

Вашингтон, 6 августа. Госдеп США разрешил родственникам сотрудников американского посольства в Москве добровольно уехать из России. Об этом свидетельствует письменное заявление ведомства.

Члены семей американских дипломатов могут покинуть Россию по разрешению Госдепа. Внешнеполитическое ведомство не привело дополнительных пояснений в связи с нововведением.

Вашингтон полагает, что российские власти якобы могут необоснованно задерживать оказание консульской помощи задержанным гражданам США. В Госдепе призывают американцев избегать «любых акций политического или социального протеста».

В США рекомендуют воздержаться от поездок в Россию. Госдеп не изменил своих прежних советов для граждан по визиту в РФ.