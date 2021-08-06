МЭР: долговая нагрузка россиян находится на низком уровне

Москва, 6 августа. Долговая нагрузка российских граждан находится на низком уровне по сравнению с другими странами, заявил замминистра экономического развития РФ Илья Торосов.

Так, по России задолженность граждан составляет менее 20% от ВВП, подчеркнул Торосов. При этом в развивающихся странах, например, в Бразилии, этот показатель находится на отметке в 30-50%, передает «ФедералПресс».

В настоящий момент правительство рассматривает законопроект, обязывающий информировать заемщика о чрезмерной долговой нагрузке. В случае одобрения инициативы россиянам будут направлять письменные уведомления, если ежемесячный платеж потенциального кредита будет превышать половину доходов.

Около 43 млн граждан имеют обязательства перед банками. Среднегодовой прирост составил 3-5%. Доля просроченных кредитов держится на уровне 4,2%.