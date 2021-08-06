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Шойгу: более 43 тысяч военных готовы реагировать на чрезвычайные ситуации в России

  /   Обновлено: 06 августа 2021 09:25
Армия
Шойгу: более 43 тысяч военных готовы реагировать на чрезвычайные ситуации в России
Пресс-служба Западного военного округа

Москва, 6 августа. Свыше 43 тысяч военнослужащих находятся в постоянной готовности на случай возникновения в России чрезвычайных ситуаций, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, за последние пять лет военные оказывали помощь в 56 субъектах РФ. При этом войска привлекались к предупреждению и ликвидации последствий ЧС более 270 раз.

«Министерство обороны Российской Федерации не стоит в стороне от проблем граждан страны. Вооруженные силы регулярно привлекаются к выполнению задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. В постоянной готовности находятся не менее 43 тысяч человек и более четырех тысяч единиц различной техники», — рассказал Шойгу.

Ранее министр объявил о завершении основных преобразований в российской армии. Так, в России удалось создать новый вид войск — Воздушно-космические силы, а также сформировать Силы специальных операций, военную полицию и беспилотную авиацию.

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