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Минздрав России зарегистрировал новую вакцину от гриппа

  /   Обновлено: 06 августа 2021 09:18
Общество
Минздрав России зарегистрировал новую вакцину от гриппа
pixabay.com

Санкт-Петербург, 6 августа. Новая вакцина от гриппа «Флю-М Тетра» зарегистрирована в России. Она создана по оригинальной технологии, предполагающей снижение содержания куриного белка.

Четырехвалентная вакцина от гриппа «Флю-М Тетра», разработанная специалистами Санкт-Петербургского института вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), была зарегистрирована Министерством здравоохранения РФ. Об этом сообщается на сайте ФМБА. По словам представителей ведомства, в клинических исследованиях препарата приняли участие более 500 добровольцев.

«Новая вакцина формирует иммунитет против четырех актуальных штаммов вируса гриппа согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения», — подчеркнули в агентстве.

Отмечается, что «Флю-М Тетра» будет рекомендован к использованию в рамках национального календаря профилактических прививок осенью. К следующему сезону объемы производства препарата планируют нарастить до 40 миллионов доз в год.

Как сообщалось ранее, в России зарегистрирована новая тест-система для выявления различных штаммов коронавирусной инфекции. Она также была разработана специалистами ФМБА.

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