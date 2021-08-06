Бразильская волейболистка отстранена от ОИ после положительного допинг-теста

Токио, 6 августа. Международная федерация волейбола (FIVB) сообщила о положительном результате допинг-теста у бразильянки Тандары Алвес Кайшеты. Об этом сообщили в пресс-службе федерации.

Волейболистку из Бразилии отстранили от дальнейшего участия в летних Олимпийских играх в Токио. Решение вступает в силу с 5 августа, это означает, что Кайшета не сможет принять участие в матче против сборной Южной Кореи в полуфинальном этапе Игр.

«FIVB проинформирована о временном отстранении игрока женской сборной Бразилии по волейболу Тандары Алвес Кайшеты бразильским органом по допинг-контролю (ABCD) 5 августа 2021 года за потенциальное нарушение антидопинговых правил», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Ранее на Олимпиаде допинг-тест успешно прошли российские спортсмены. По информации МОК, несмотря на все заявления в адрес россиян, никто из сборной не употребляет запрещенные препараты.