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Бразильская волейболистка отстранена от ОИ после положительного допинг-теста

  /   Обновлено: 06 августа 2021 09:34
Спорт
Бразильская волейболистка отстранена от ОИ после положительного допинг-теста
Global Look Press  /  Kenjiro Matsuo/AFLO

Токио, 6 августа. Международная федерация волейбола (FIVB) сообщила о положительном результате допинг-теста у бразильянки Тандары Алвес Кайшеты. Об этом сообщили в пресс-службе федерации.

Волейболистку из Бразилии отстранили от дальнейшего участия в летних Олимпийских играх в Токио. Решение вступает в силу с 5 августа, это означает, что Кайшета не сможет принять участие в матче против сборной Южной Кореи в полуфинальном этапе Игр.

«FIVB проинформирована о временном отстранении игрока женской сборной Бразилии по волейболу Тандары Алвес Кайшеты бразильским органом по допинг-контролю (ABCD) 5 августа 2021 года за потенциальное нарушение антидопинговых правил», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Ранее на Олимпиаде допинг-тест успешно прошли российские спортсмены. По информации МОК, несмотря на все заявления в адрес россиян, никто из сборной не употребляет запрещенные препараты.

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