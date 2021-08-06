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Шойгу: импортозамещение в 2,5 раза увеличит долю РФ на внутреннем рынке ОПК

  /   Обновлено: 06 августа 2021 09:24
Армия
Шойгу: импортозамещение в 2,5 раза увеличит долю РФ на внутреннем рынке ОПК
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Красноярск, 6 августа. Импортозамещение позволит в ближайшие годы добиться повышения доли РФ на внутреннем рынке оборонной промышленности, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Предприятия должны воспроизводить не изделия времен СССР, а сконцентрироваться на изготовлении современных образцов, которые превосходят по своим характеристикам аналоги из других стран. Серьезное внимание уделено созданию российской элементной базы и поддержанию импортозамещения, сообщил Шойгу во время встречи с коллективом завода «Красмаш».

Выполнение пунктов действующей программы позволит добиться повышения доли отечественной продукции на внутреннем рынке оборонной промышленности в 2,5 раза. Подобные показатели будут достигнуты уже к 2025 году, добавил министр обороны.

Шойгу ранее также объявил о завершении основных преобразований в армии России. Количество современных вооружений в войсках уже превысило 70%, подчеркнул глава военного ведомства.

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