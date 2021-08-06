СК решает вопрос о возбуждении дела после побега подсудимых в Подмосковье

Москва, 6 августа. Стали известны подробности побега нескольких подсудимых из изолятора временного содержания (ИВС) в Подмосковье.

Как сообщил ФАН источник в Следственном комитете, все произошло рано утром 6 августа в спецприемнике подмосковного города Истра. С помощью предметов, запрещенных к обороту в помещении ИВС, в частности гаечного ключа, арестованные открутили замки дверей и совершили побег.

Среди них был Александр Мавриди, который проходит обвиняемым по делу об убийстве предпринимателя и лишении свободы московского адвоката. С ним также сбежали четверо фигурантов уголовных дел о краже.

В настоящий момент на месте работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось о начале проверки по факту побега пятерых подсудимых из ИВС ОМВД России по городскому округу Истра.