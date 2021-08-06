ФАН выяснил, как повышение цен на кофе отразится на сегменте общепита

Повышение цен на кофе может существенно замедлить восстановление кофеен после связанной с коронавирусом пандемии. О том, как подорожание кофе переживет сегмент кофеен, в комментарии ФАН рассказала исполнительный директор сети кофеен формата coffee to go COFFEE LIKE Татьяна Кузнецова.

Удар по общепиту

Прошлый год и первая половина 2021 года, когда вводились QR-коды, сильно ударили по общепиту в целом. По данным исследования сервиса 2ГИС, только в Москве с июля 2020 по июль 2021 года закрылось или сменило формат 1644 заведения общепита. Почти во всех заведениях общественного питания присутствуют позиции кофейных напитков. Однако сложности будут испытывать лишь те, у кого это является основным коммерческим предложением.

В августе цены на кофе в России повысятся на 10–12%. В долгосрочной перспективе это может привести к тому, что во многих заведениях сменится качество зерна, используемого для приготовления напитков.

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При этом Кузнецова заметила, что некоторые сети и не планируют заменять зерна на более дешевые ради уменьшения издержек. Они могут позволить себе не повышать цены на продукцию за счет долгосрочных контрактов с поставщиками, короткой цепочки поставок и высокого уровня вертикальной интеграции.

Две причины

Причины для повышения цены на сырье можно выделить две: неурожайный год в Бразилии и забастовки в Колумбии, что затрудняет поставки — отмечает Кузнецова. Кроме того, сыграл и отложенный спрос на кофе вне дома — кофейням пришлось закупать больше сырья для удовлетворения спроса. Все это вкупе создает ситуацию дефицита кофе, что приводит к его подорожанию.

«Это по-разному отразится на игроках кофейного рынка. И если фермеры, импортеры и обжарщики — могут даже выиграть, то кофейням, которые находятся в конце этой цепочки, будет сложнее перестроиться. Особенно сложно придется новым игрокам этого сегмента бизнеса, которые еще не укрепились и не наладили доверительные отношения с поставщиками. В отличие от своих клиентов — они сразу увидят изменения себестоимости чашки кофе, когда как конечного потребителя эта проблема может коснуться не раньше осени этого года», — пояснила Татьяна Кузнецова.

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Эксперт не ожидает сильного падения спроса на кофейную продукцию. Как бы лирично не звучало — в России только начинают заново любить хороший кофе. Потребление зернового кофе ежегодно увеличивается, ассоциация производителей «Росчайкофе» говорит, что разница потребления зернового кофе к растворимому составила 55% против 45%. С 2000 года вернулась популярность кофе в России, это видно по потреблению кофе на душу населения. Если в 2000-х один человек потреблял около 0,5 кг кофе в год, то в 2019 году этот показатель увеличился до 1,5 кг в год.

«Ценность кофейного напитка для потребителя ежегодно растет, и это увеличивает эластичность спроса при увеличении цены. Хороший кофе продолжат покупать, даже если он станет немного дороже. Однако миссией кофеен в такой ситуации по-прежнему остается предоставление продукта по доступной цене», — заключила Татьяна Кузнецова.

Специалисты «Росконтроля» ранее проверили образцы растворимого кофе семи известных брендов и назвали лучший товар. В испытании приняла участие продукция производителей Jacobs Monarch, Globus Vita, Milagro, Tchibo, Jardin, Today и «Черная карта». Эксперты заключили, что все разновидности кофе могут быть рекомендованы для приобретения.