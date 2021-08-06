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Доллар подешевел к рублю на старте торгов Мосбиржи
Экономика
Доллар подешевел к рублю на старте торгов Мосбиржи
wikipedia.org  /  Cliff/CC BY 2.0

Москва, 6 августа. Курс американского доллара снизился к рублю в начале торговой сессии Московской биржи, свидетельствуют данные площадки.

Так, доллар подешевел по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов до 72,8 рубля, потеряв 27 копеек. Биржевой курс евро, в свою очередь, продемонстрировал незначительный рост, подорожав на 1 копейку, и достиг 86,48 рубля.

Центробанк РФ ранее повысил официальные курсы европейской и американской валют на пятницу, 6 августа. Курс доллара вырос до отметки в 73,16 рубля, а евро — до 86,65 рубля.

Российские экономисты, тем временем, отмечают, что поддержкой рубля в августе-сентябре станут котировки нефти, которые, вероятнее всего, сохранятся на прежнем уровне — около 75 долларов за «бочку». Серьезного снижения или роста стоимости сырья не прогнозируется.

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