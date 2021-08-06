Жертвой аварии в Томской области стала девушка-подросток

Томск, 6 августа. Девушка 2004 года рождения и стала жертвой ДТП в селе Каргасок Томской области. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По предварительным данным, 18-летний водитель ВАЗ-211241 не справился с управлением автомобилем и съехал с дороги. Он врезался в машину, которая была припаркована на обочине. В ней и находились подростки.

Девушка скончалась на месте от полученного удара, еще двое подростков получили травмы. Они доставлены в больницу. Более подробные обстоятельства произошедшего на настоящий момент устанавливаются компетентными органами.

Недавно подросток скончался в Иркутске. Парень погиб в результате удара током во время сбора металлолома.