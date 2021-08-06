Европейские ученые связали ухудшение двигательной функции со скорой смертью

Лондон, 6 августа. Низкая скорость ходьбы, долгий подъем со стула и трудности в повседневной жизни у людей в возрасте старше 65 лет могут указывать на скорую смерть.

Французские и британские ученые проанализировали показатели двигательной функции шести тысяч человек в возрасте от 35 до 55 лет, которые были участниками исследования Whitehall II в 1985-88 годах. В период с 2007 по 2016 год ученые снова протестировали добровольцев и оценили влияние их повседневных привычек на здоровье в долгосрочной перспективе. С октября 2019 года исследователи фиксировали смерть респондентов вне зависимости от причины, сообщил журнал The BMJ.

Трудности с повседневной деятельностью на 30% увеличивали риск смерти человека, низкая скорость ходьбы — на 22%, а слабая сила хвата — на 15%. Своевременное выявление нарушений двигательной функции может помочь сохранить здоровье и продлить жизнь.

Бразильские ученые ранее назвали привычку, которая способна продлить жизнь. Для долголетия необходимо следить за качеством сна.