Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 августа 10:42
10:42
Политика
Памфилова не сомневается в высоком уровне защиты бюллетеней на выборах в Госдуму
10:37
Политика
Грузия опровергла возможность восстановления отношений с Россией
10:36
Экономика
Россиянам могут начать платить за прохождение диспансеризации
10:31
США
Пожары и засуха оставили Калифорнию без запасов воды
10:31
Общество
Крупнейший пункт вакцинации от COVID-19 откроют в петербургском ТЦ «Галерея»
10:25
Экономика
Аналитик Пушкарев спрогнозировал перспективы рубля до конца осени
10:24
Общество
Ночной ливень в Екатеринбурге привел к затоплению нескольких улиц
10:24
Происшествия
Двухлетний мальчик попал под колеса грузовика в Петербурге накануне дня рождения
10:21
Общество
Москвичей предупредили о дождях с грозой 6 августа
10:20
Происшествия
Разорвало на части: водитель грузовика погиб в жутком ДТП в Прикамье
Все новости

Европейские ученые связали ухудшение двигательной функции со скорой смертью

  /   Обновлено: 06 августа 2021 09:07
Общество
Европейские ученые связали ухудшение двигательной функции со скорой смертью
pixabay.com

Лондон, 6 августа. Низкая скорость ходьбы, долгий подъем со стула и трудности в повседневной жизни у людей в возрасте старше 65 лет могут указывать на скорую смерть.

Французские и британские ученые проанализировали показатели двигательной функции шести тысяч человек в возрасте от 35 до 55 лет, которые были участниками исследования Whitehall II в 1985-88 годах. В период с 2007 по 2016 год ученые снова протестировали добровольцев и оценили влияние их повседневных привычек на здоровье в долгосрочной перспективе. С октября 2019 года исследователи фиксировали смерть респондентов вне зависимости от причины, сообщил журнал The BMJ.

Трудности с повседневной деятельностью на 30% увеличивали риск смерти человека, низкая скорость ходьбы — на 22%, а слабая сила хвата — на 15%. Своевременное выявление нарушений двигательной функции может помочь сохранить здоровье и продлить жизнь.

Бразильские ученые ранее назвали привычку, которая способна продлить жизнь. Для долголетия необходимо следить за качеством сна.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Европейские ученые связали ухудшение двигательной функции со скорой смертью
смерть пожилые люди двигательная функция
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru