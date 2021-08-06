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Шойгу объявил о завершении основных преобразований в российской армии

  /   Обновлено: 06 августа 2021 09:24
Армия
Шойгу объявил о завершении основных преобразований в российской армии
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 6 августа. Основные преобразования в Вооруженных силах Российской Федерации завершены, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Уже подошло к концу формирование самодостаточных группировок на стратегических направлениях. В России удалось создать новый вид войск — воздушно-космические силы, а также сформировать силы специальных операций, военную полицию и формирования беспилотной авиации, добавил он.

«По уровню современности наши вооруженные силы превосходят многие зарубежные. Доля новейших образцов вооружения, военной и специальной техники в войсках доведена до 70,1%», — уточнил министр.

Ранее Сергей Шойгу сообщил, что удалось решить проблему с нехваткой жилья для российских военных. Солдаты могут воспользоваться программой получения субсидий для покупки или строительства жилья.

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