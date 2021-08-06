Центробанк России лишил лицензии АО «КС БАНК»

Москва, 6 августа. Центральный банк Российской Федерации отозвал лицензию на деятельность у акционерного общества «КС БАНК», расположенного в Мордовии. Финансовая организация занимала 176 место в РФ.

Решение регулятора связано с тем, что «КС БАНК» искусственно уменьшал величину финансовых показателей и скрывал свою реальную доходность. Также финансовая организация нарушала законы Российской Федерации в сфере регулирования банковской деятельности.

«КС БАНК» нарушил ряд нормативных актов разработанных и принятых Банком России. Ранее к финансовой организации применялись ограничительные меры и вводились запреты на прием денег у вкладчиков.

Ранее директор информационной безопасности Банка России Артем Сычев рассказал россиянам, как надо общаться со злоумышленниками, которые докучают телефонными звонками. Специалист призвал не верить людям, которые звонят от имени ЦБ РФ.