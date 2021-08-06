Боксер Магомедалиева заняла третье место в первенстве по боксу на ОИ

Токио, 6 августа. Российская спортсменка Зенфира Магомедалиева заняла третье место и завоевала бронзовую медаль в первенстве по боксу в ходе летних Олимпийских Игр в Токио.

Магомедалиева защищала Россию на олимпийских соревнованиях по боксу в весовой категории до 75 кг. Для российской сборной это стала 59-я медаль, завоеванная в Токио.

Ранее россиянин Абдулрашид Садулаев пробился в четвертьфинал первенства по вольной борьбе на Олимпийских играх в Токио. Садулаев выступает в весовой категории до 97 кг.