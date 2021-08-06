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Дипломат Гемпель выразил украинцам соболезнования из-за президента Зеленского

  /   Обновлено: 06 августа 2021 08:31
Политика
Дипломат Гемпель выразил украинцам соболезнования из-за президента Зеленского
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Симферополь, 6 августа. Крымчане относятся к украинскому народу с глубоким сочувствием из-за президентства Владимира Зеленского. Об этом рассказал глава комитета крымского парламента Юрий Гемпель.

Парламентарий также считает циничной риторику Зеленского, озвученную им в эфире телеканала «Дом». Там, гарант украинской конституции заявил о том, что Россия будет оплакивать свои решения относительно Крыма.

«Циничное и нелогичное заявление. Это Украина пусть оплакивает свою безграмотную политику, которая ведет страну в пропасть», – заявил Гемпель.

Ранее глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов напомнил Зеленскому о катастрофе, которая произошла со страной в 2014 году. По словам парламентария, украинский гарант так и не усвоил урока.

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украина крым владимир зеленский
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