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Фотошпионы поймали в объектив новую «семерку» BMW
Общество
Фотошпионы поймали в объектив новую «семерку» BMW
bmw.ru  /  Пресс-служба BMW Group

Мюнхен, 6 августа. Тестовый прототип BMW 7 серии 2023 года попал в объектив фотошпионов накануне сентябрьского автосалона в Мюнхене.

Оказалось, что новая «семерка» получила популярную на сегодня раздельную оптику. Также в глаза бросаются задние фонари, пишет Carsweek. Хоть на машину «натянут» камуфляж видно, что фары разделены на две части и имеют набор узких форм в нижней части. Вместе с этим есть вероятность, что покупателям будут доступны различные варианты оформления задней части авто в зависимости от комплектации.

Новая седьмая серия будет стоять на современной платформе, схожей с архитектурой iX. Теперь самая мощная BMW 7 series будет оснащена электрической установкой, то есть «могучего» V12 больше ждать не стоит. Однако мощности меньше не станет, так как два электромотора обеспечат 660 лошадиных сил. Премьера должна состояться не раньше следующего года.

Не так давно автолюбителям пообещали скидку на собранные в России электрокары. До конца 2023 года механизм должен распространиться на электрокары крупноузловой сборки из готовых комплектующих.

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авто bmw 7 series
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