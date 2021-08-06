Бразилия заявила об отсутствии дополнительных условий к испытаниям «Спутника V»

Рио-де-Жанейро, 6 августа. Национальное агентство по социальному надзору (Anvisa) Бразилии не вносило изменений в условия к проведению испытаний препарата «Спутник V». Об этом сообщили в регуляторе.

Согласно пояснению Anvisa, при выдаче разрешения на импорт вакцины «Спутник V» были установлены 22 требования. Их цель заключалась в устранении пробелов в информации о качестве, безопасности и эффективности российского препарата.

«Агентство заявляет, что не вносило дополнительные условия, кроме тех, что были указаны в изначальном решении о разрешении на ввоз вакцины», — отметил бразильский регулятор.

Российский препарат «Спутник V» был создан первым для борьбы с коронавирусом. И хотя вакцина зарекомендовала себя как эффективное средство для защиты от инфекции, Запад продолжает выступать против нее. Такие выпады являются необоснованными, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.