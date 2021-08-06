Саратовского лейтенанта арестовали по делу об изнасиловании в отделе полиции

Саратов, 6 августа. Суд Ленинского района арестовал сотрудника полиции, подозреваемого в изнасиловании 18-летней девушки в отделе МВД. 33-летний лейтенант отправлен под стражу на два месяца.



По предварительной информации, пострадавшая сообщила, что ее также избили. Задержанный офицер не признает вины в изнасиловании, утверждая, что все произошло по обоюдному согласию.

«Подозреваемый был задержан уже несколько дней назад. Слухи о том, что преступление «заказала» женщина, поссорившаяся с пострадавшей, пока не подтверждаются, но ничего не исключено. Говорить о чем-то конкретном еще рано, будет тщательное расследование», — рассказал корреспонденту ФАН источник в правоохранительных органах.

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