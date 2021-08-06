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Надписи на форме футболистов «Рубина» в матче Лиги конференций размыло дождем
Спорт
Надписи на форме футболистов «Рубина» в матче Лиги конференций размыло дождем
rubin-kazan.ru  /  ФК РУБИН

Бельско-Бяла, 6 августа. Матч третьего квалификационного раунда Лиги Конференций между «Рубином» и «Ракувом» был приостановлен. Причиной этому стали отклеивающиеся номера и фамилии на футболках казанцев.

Дождь повредил резервный комплект формы «Рубина» золотистого цвета. В перерыве сотрудники клуба предприняли попытку исправить ситуацию с помощью маркера, подрисовав недостающие элементы. Однако главный арбитр матча не разрешил футболистам выступать в таком виде, поэтому второй тайм начался с задержкой.

Недавно матч Российской Премьер-лиги (РПЛ) между «Ахматом» и «Сочи» был прерван из-за необычного инцидента. Один из футболистов увидел на поле змею и немедленно сообщил об этом судье.

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