Надписи на форме футболистов «Рубина» в матче Лиги конференций размыло дождем

Бельско-Бяла, 6 августа. Матч третьего квалификационного раунда Лиги Конференций между «Рубином» и «Ракувом» был приостановлен. Причиной этому стали отклеивающиеся номера и фамилии на футболках казанцев.

Дождь повредил резервный комплект формы «Рубина» золотистого цвета. В перерыве сотрудники клуба предприняли попытку исправить ситуацию с помощью маркера, подрисовав недостающие элементы. Однако главный арбитр матча не разрешил футболистам выступать в таком виде, поэтому второй тайм начался с задержкой.

Недавно матч Российской Премьер-лиги (РПЛ) между «Ахматом» и «Сочи» был прерван из-за необычного инцидента. Один из футболистов увидел на поле змею и немедленно сообщил об этом судье.