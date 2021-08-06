Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 августа 09:12
09:10
Экономика
Финансист Дмитриев посоветовал хранить средства в депозитах
09:09
Экономика
Доллар подешевел к рублю на старте торгов Мосбиржи
09:08
Происшествия
Жертвой аварии в Томской области стала девушка-подросток
09:07
Общество
Европейские ученые связали ухудшение двигательной функции со скорой смертью
09:07
Армия
Шойгу объявил о завершении основных преобразований в российской армии
08:57
ФАН-ТВ
Италия усиливает антиковидные меры. События дня
08:57
Общество
Амурского тигра у реки сняли на видео жители Приморья
08:53
Экономика
Центробанк России лишил лицензии АО «КС БАНК»
08:45
Происшествия
Пять заключенных подмосковного ИВС сбежали из-под стражи
08:45
Происшествия
Саратовского лейтенанта арестовали по делу об изнасиловании в отделе полиции
Все новости

Испытания межконтинентальной ракеты «Сармат» закончатся в 2022 году
Армия
Испытания межконтинентальной ракеты «Сармат» закончатся в 2022 году
Pr Scr youtube.com  /  Минобороны России

Москва, 6 августа. Этапы летных испытаний межконтинентальных ракет «Сармат» возьмут старт в текущем году, а завершатся в следующем. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Первыми новый комплекс получат ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации. Поступление полка «Сарматов» намечено на 2022 год, заявил генерал армии Шойгу в ходе осмотра мощностей красноярского машиностроительного завода («Красмаш»). Глава российского оборонного ведомства также добавил, что у него нет оснований сомневаться, что «Красмаш» выполнит поставленные перед ним задачи, сообщает Минобороны.

«Первый полк должен поступить на вооружение в РВСН. Конкретное место говорить не буду, неподалеку», — сказал министр.

Ранее Шойгу заявил, что руководство красноярского машиностроительного завода готово подписать с Минобороны долгосрочный контракт на поставку межконтинентальных ракет стратегического назначения «Сармат». Произведенные ракеты будут переданы Вооруженным силам России.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Испытания межконтинентальной ракеты «Сармат» закончатся в 2022 году
Сергей Шойгу сармат рвсн
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru