Испытания межконтинентальной ракеты «Сармат» закончатся в 2022 году

Москва, 6 августа. Этапы летных испытаний межконтинентальных ракет «Сармат» возьмут старт в текущем году, а завершатся в следующем. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Первыми новый комплекс получат ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации. Поступление полка «Сарматов» намечено на 2022 год, заявил генерал армии Шойгу в ходе осмотра мощностей красноярского машиностроительного завода («Красмаш»). Глава российского оборонного ведомства также добавил, что у него нет оснований сомневаться, что «Красмаш» выполнит поставленные перед ним задачи, сообщает Минобороны.

«Первый полк должен поступить на вооружение в РВСН. Конкретное место говорить не буду, неподалеку», — сказал министр.

Ранее Шойгу заявил, что руководство красноярского машиностроительного завода готово подписать с Минобороны долгосрочный контракт на поставку межконтинентальных ракет стратегического назначения «Сармат». Произведенные ракеты будут переданы Вооруженным силам России.