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Поздняков: сборная России поборется за попадание в тройку призеров Олимпиады
Олимпиада-2020 в Токио
Поздняков: сборная России поборется за попадание в тройку призеров Олимпиады
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 6 августа. Российская сборная будет бороться за медали Олимпиады в Токио. Об этом заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. Сейчас команда занимает пятое место.

На первой позиции находится Китай. Далее следует США, на третьем месте располагаются японцы, а на четвертом — Австралия. По словам Позднякова, наступает ответственный момент, когда спортсменам нужно проявить свои лучшие качества, чтобы победить в финальных соревнованиях Олимпиады

«В тройке мы уже суммарно по наградам. Но по золотым медалям еще попробуем побороться», — сказал галва ОКР.

Недавно певица Татьяна Буланова поделилась своим мнением о выступлении российских олимпийцев. По ее словам, характер и одаренность помогут завоевать высшие награды на предстоящих состязаниях.

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Все новости / Олимпиада-2020 в Токио / Поздняков: сборная России поборется за попадание в тройку призеров Олимпиады
олимпиада сборная россии медали поздняков
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