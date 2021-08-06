Италия усиливает антиковидные меры. События дня

Свыше 16 тысяч жителей Калифорнии эвакуированы из-за пожаров Более 16 тысяч человек эвакуированы в американском штате Калифорния из-за лесных пожаров. Об этом сообщил в Twitter местный департамент экстренных служб. Жителей региона призывают как можно скорее покинуть свои дома, «потому что любое мгновение может спасти жизнь». Губернатор штата Гэвин Ньюсом подчеркнул, что администрация Калифорнии добилась у федерального правительства выделения дополнительных средств на борьбу с огнем. Наибольшую опасность в данный момент представляет пожар, получивший название Dixie. Он бушует на территории более 112 тысяч гектаров и уже признан шестым по площади горения за все время наблюдений в штате.

Италия ужесточает антиковидные меры pixabay.com / В Италии не утихают протесты недовольных введением зеленых пропусков. Накануне акции противников Green Pass прошли в Милане на площади Дуомо. 6 августа в Италии вступает в силу закон, согласно которому только те, кто сделал хотя бы одну дозу вакцины, имеет отрицательный результат теста на коронавирус или недавно вылечился от COVID-19, смогут попасть в кафе и рестораны, спортзалы, музеи и кинотеатры. Бумажный или цифровой сертификат даст зеленый свет на любые мероприятия в закрытых помещениях. Кроме того, COVID-пропуск с QR-кодом с 1 сентября потребуется для поездок в транспорте — на поездах дальнего следования, судах и на внутренних авиарейсах.

70% россиян в 14 регионах получили первую дозу вакцины Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев Около 70% взрослого населения в 14 регионах России сделали хотя бы одну прививку от коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что в таких регионах наблюдается значительное снижение заболеваемости. Также Попова подчеркнула, что вакцинация от коронавируса для студентов не является обязательной, однако сделать прививку перед началом нового учебного года будет правильным решением. Масштабная вакцинация от ковида проходит в стране с 18 января. На данный момент в России зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».