Россия и Узбекистан отработали освобождение поселения от потенциального врага

Москва, 6 августа. Войска России и Узбекистана провели совместную операцию по освобождению населенного пункта от потенциальных захватчиков. Об этом сообщили в ЦВО.

Отработка спецоперации по освобождения населенного пункта от условных захватчиков проходила на полигоне «Термез». Спецназ блокировал поселение, преследовал группы потенциального врага, уничтожал их и выполнял задачи по наведению ударов авиации.

Кроме военнослужащих к отработке спецоперации России и Узбекистана были привлечены бронетранспортеры БТР-82А, ударные вертолеты Ми-35, штатное стрелковое оружие, говорится в сообщении Центрального военного округа.

Совместные учения России и Узбекистана начались на границе с Афганистаном 5 августа. Для участия в военных маневрах были направлены четыре стратегических ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил РФ.