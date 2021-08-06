«Красмаш» готов заключить контракт на поставку ракет «Сармат» в ВС России

Москва, 6 августа. Красноярский машиностроительный завод готов заключить контракт с Минобороны на поставку для российской армии ракет «Сармат». Об этом заявил глава оборонного ведомства Сергей Шойгу.

Завод готов заключить с министерством обороны Российской Федерации контракты на долгосрочной основе. Об этом Шойгу заявил после осмотра мощностей завода в Красноярске.

Межконтинентальная ракета российского производства «Сармат» является серьезным поводом для беспокойства Пентагона, так как она мешает планам Соединенных Штатов. Причиной этому является нежелание Вашингтона вкладывать средства в разработку и создание новых видов вооружения.