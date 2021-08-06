Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 августа 09:11
09:10
Экономика
Финансист Дмитриев посоветовал хранить средства в депозитах
09:09
Экономика
Доллар подешевел к рублю на старте торгов Мосбиржи
09:08
Происшествия
Жертвой аварии в Томской области стала девушка-подросток
09:07
Общество
Европейские ученые связали ухудшение двигательной функции со скорой смертью
09:07
Армия
Шойгу объявил о завершении основных преобразований в российской армии
08:57
ФАН-ТВ
Италия усиливает антиковидные меры. События дня
08:57
Общество
Амурского тигра у реки сняли на видео жители Приморья
08:53
Экономика
Центробанк России лишил лицензии АО «КС БАНК»
08:45
Происшествия
Пять заключенных подмосковного ИВС сбежали из-под стражи
08:45
Происшествия
Саратовского лейтенанта арестовали по делу об изнасиловании в отделе полиции
Все новости

«Красмаш» готов заключить контракт на поставку ракет «Сармат» в ВС России
Армия
«Красмаш» готов заключить контракт на поставку ракет «Сармат» в ВС России
youtube.com  /  «Россия 24»

Москва, 6 августа. Красноярский машиностроительный завод готов заключить контракт с Минобороны на поставку для российской армии ракет «Сармат». Об этом заявил глава оборонного ведомства Сергей Шойгу.

Завод готов заключить с министерством обороны Российской Федерации контракты на долгосрочной основе. Об этом Шойгу заявил после осмотра мощностей завода в Красноярске.

Межконтинентальная ракета российского производства «Сармат» является серьезным поводом для беспокойства Пентагона, так как она мешает планам Соединенных Штатов. Причиной этому является нежелание Вашингтона вкладывать средства в разработку и создание новых видов вооружения.

Вернуться назад

Все новости / Армия / «Красмаш» готов заключить контракт на поставку ракет «Сармат» в ВС России
Сергей Шойгу сармат красмаш
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru