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Ученые из Чили обнаружили потенциально обитаемую планету
Наука
Ученые из Чили обнаружили потенциально обитаемую планету
pixabay.com

Сантьяго, 6 августа. Группа астрономы из Чили при помощи очень большого телескопа обнаружила скопление из пяти планет у звезды L 98-59, на одной из которых может быть жизнь.

Расположенная в созвездии Летучей Рыбы система схожа с Солнечной. С помощью инновационного метода лучевых скоростей среди найденных в ней небесных тел была определена самая легкая экзопланета, масса которой вдвое меньше массы Венеры. А также планета, 30 процентов которой составляют водные пространства, и планета, которая может быть обитаемой, сообщает портал «Поиск».

«Планета, расположенная в зоне обитания, возможно, имеет атмосферу, которая защищает и поддерживает развитие жизни», — передает астроном Мария Роса Запатеро Осорио.

Система звезды L 98-59 находится в удаленности 35 световых лет от Земли. Она обладает системой каменных планет схожего с земными типа, а в недрах трех из них может быть вода. Также ученые обнаружили две «скрытые» планеты, незамеченные ранее.

Освоения дальних планет не достигнуть без пригодных для этого космических аппаратов. Поэтому Россия занимается разработкой системы навигации по звездам для осуществления полетов в дальний космос.

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