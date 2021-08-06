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«Манчестер Сити» подписал Грилиша за 100 млн фунтов

  /   Обновлено: 06 августа 2021 07:41
Спорт
«Манчестер Сити» подписал Грилиша за 100 млн фунтов
Nation News  /  Юлия Нуртдинова

Манчестер, 6 августа. Футболист «Астон Виллы» и сборной Англии Джек Грилиш перешел в «Манчестер Сити». Контракт с 25-летним хавбеком рассчитан на шесть лет, сообщили в пресс-службе клуба.

Журналист Фабрицио Романа рассказала, что сумма трансфера составила примерно 100 млн фунтов (около 17 миллионов евро). Грилиш будет выступать под десятым номером.

«Я невероятно доволен тем, что стал игроком «Манчестер Сити». Это лучшая команда страны с тренером, которого считают лучшим в мире, — заявил футболист.

Таком образом, Джек Грилиш стал самым дорогим британским игроком в истории футбола. Прошлый рекорд был установлен в 2013 году, когда мадридский «Реал» выкупил права на валлийца Гарета Бейла за 85 млн фунтов.

Недавно «Спартак» начал свой путь в Лиге чемпионов. Однако в первом же матче москвичи уступили португальской «Бенфики», что делает их дальнейшие перспективы выступления в этом турнире весьма туманными.

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манчестер сити джек грилиш астон вилла
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