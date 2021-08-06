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Спасатели за сутки потушили более 180 тысяч гектаров лесных пожаров в Якутии

  /   Обновлено: 06 августа 2021 08:33
Происшествия
Спасатели за сутки потушили более 180 тысяч гектаров лесных пожаров в Якутии
wikipedia.org  /  John McColgan – Edited by Fir0002 / Общественное достояние

Якутск, 6 августа. Силы МЧС за сутки смогли ликвидировать лесные пожары в Якутии на площади свыше 180 тысяч гектаров. Соответствующие данные привели в министерстве.

Всего огнеборцы за минувшие сутки смогли потушить 19 природных пожаров. На данный момент сложная лесопожарная обстановка продолжает действовать в Вилюйском, Верхневилюйском, Мирнинском, Горном, Жиганском, Кобяйском, Нюрбинском, Олекминском и Сунтарском районах. На этих территориях имеется 131 очаг возгорания.

За сутки в ликвидации пожаров было задействовано 2 834 человека и 386 единиц спецтехники. В Якутии введен режим ЧС, а с 1 июля жителям запрещено находиться в лесах.

Тем временем американская телекомпания CNN сообщила, что дым от лесных пожаров в Якутии добрался до Аляски. Журналисты отмечали, что сейчас пожары буквально «прорывают» леса.

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мчс якутия лесные пожары
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