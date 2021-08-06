Москва, 6 августа. Президент Украины Владимир Зеленский не извлек уроки после потери украинских территорий в 2014 году и продолжает оскорблять жителей Крыма.

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов в ответ на недавние слова украинского лидера назвал киевских властей обанкротившимися политиканами, которые ничего не поняли и ничему не научились. По его словам, вместо уважения выбора жителей полуострова, Зеленский продолжает оскорблять их, не предоставляя какой-либо правосубъектности.

Тогда глава украинского государства заявил, что российская история еще долго будет оплакивать свои шаги и решения по поводу Крыма. При этом сам остров он назвал «первой спичкой» во вражде российского и украинского народов.