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Зеленскому напомнили о геополитической катастрофе Украины в 2014 году
Политика
Зеленскому напомнили о геополитической катастрофе Украины в 2014 году
Федеральное агентство новостей

Москва, 6 августа. Президент Украины Владимир Зеленский не извлек уроки после потери украинских территорий в 2014 году и продолжает оскорблять жителей Крыма.

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов в ответ на недавние слова украинского лидера назвал киевских властей обанкротившимися политиканами, которые ничего не поняли и ничему не научились. По его словам, вместо уважения выбора жителей полуострова, Зеленский продолжает оскорблять их, не предоставляя какой-либо правосубъектности.

Тогда глава украинского государства заявил, что российская история еще долго будет оплакивать свои шаги и решения по поводу Крыма. При этом сам остров он назвал «первой спичкой» во вражде российского и украинского народов.

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крым зеленский молохов
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