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СК России: убийцы журналиста Стенина были в форме с украинским флагом
Происшествия
СК России: убийцы журналиста Стенина были в форме с украинским флагом
sledcom.ru  /  Следственный комитет Российской Федерации

Москва, 6 августа. Украинские силовики причастны к убийству российского журналиста Андрея Стенина в Донбассе семь лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Киев до сих пор не передал Москве документы, связанные с убийством фотожурналиста МИА «Россия сегодня» и других гражданских лиц. По информации российского следствия, Стенин погиб в результате обстрела ВСУ, передает РИА Новости.

«Установлено, что лица, совершившие убийство российского журналиста и других гражданских лиц, были в форме с изображением национального флага Украины. Идентифицирована и военная техника Национальной гвардии Украины, находившаяся поблизости. Таким образом, причастность украинских силовиков к этому преступлению не вызывает сомнений», — сообщили в СК.

Генерал Вооруженных сил Украины Николай Маломуж ранее заявил о вине Киева в произошедшем в Донбассе и Крыму семь лет назад. Жители этих регионов оказались правы во всем, в результате чего военнослужащие были вынуждены бежать.

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донбасс убийство журналист андрей стенин
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