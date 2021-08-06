Путин с рабочим визитом посетит Челябинскую область и Башкирию

Москва, 6 августа. Президент России Владимир Путин сегодня прилетит с рабочим визитом в Челябинскую область и Башкирию. Об этом сообщили представители пресс-службе Кремля.

Лидер страны запланировал ряд встреч и поездок в регионах. В частности, Путин осмотрит пострадавшие в результате пожаров районы Челябинской области. Позже запланировано совещание, посвященное вопросам ликвидации последствий стихийных бедствий.

Президент также поедет в Абзелиловский район в Республике Башкортостан. Там у лидера России запланировано участие в запуске завода по производству сухих строительных смесей «Цемикс» группы компаний «Ласселсбергер».

Ранее Путин обратился к правительству России с призывом реагировать на любые изменения в ситуации с пандемией COVID-19. Президент подчеркнул важность ряда вопросов для россиян.