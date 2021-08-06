Исследование определило приоритет при выборе работы у IT-специалистов

Москва, 6 августа. Приоритеты IT-специалистов при выборе работы изменились за последние 1,5 года. Большинство соискателей в первую очередь смотрят на размер зарплаты.

Каждый десятый соискатель в IT-сфере обращает внимание на престижный бренд работодателя. Почти 30% участников опроса ищут интересные задачи и возможность профессионального развития, говорится в исследовании All Cups от Mail.ru Group.

Еще 43% респондентов регулярно изучают приложения о вакансиях. Почти 20% специалистов рассматривают возможность трудоустройства в социальных сетях. От 30% и выше готовы сменить работу, если нет повышения на нынешнем месте работы. Многие компании на фоне пандемии начали нанимать сотрудников на удаленную работу, передает «Российская газета».

Традиционно вакансии в IT-сфере являются самыми высокооплачиваемыми, и август не исключение. Сотруднику на удаленке готовы выплачивать до 300 тысяч рублей, если он владеет языком программирования Flutter.