Компания Renault подняла цены на некоторые модели автомобилей в России

Москва, 6 августа. Французский автопроизводитель Renault в августе прислал официальным дилерам прайс с повышенными ценами. Изменения коснулись седана Logan, хетчбэка Sandero.

Руководство компании подняло стоимость седанов Logan, хэтчбеков Sanderо. Также изменилась цена кросс-версий этих автомобилей с приставкой Stepway. Модельный ряд Drive отозвали с российского авторынка.

Цены у официальных дилеров поднялась в среднем на 0,1-1,5 процента. Так, Logan Stepway в комплектации Life подорожал на 0,9-2,5 процента, а Sandero Stepway обойдется россиянам на 0,3 процента дороже.

Специалисты аналитического агентства «Автостат» ранее составили список автомобилей, которые пользуются популярность у россиян с доходом меньше 40 тысяч рублей. Среди них оказались некоторые модели марки Renault.