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Спорт
Японцы окрестили санкции МОК провалом после триумфа россиян на Олимпиаде
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Японцы окрестили санкции МОК провалом после триумфа россиян на Олимпиаде
Спорт
Японцы окрестили санкции МОК провалом после триумфа россиян на Олимпиаде
olympic.ru  /  Олимпийский комитет России

Токио, 6 августа. Японские СМИ оценили успешное выступление сборной России на летних Олимпийских играх в Токио. Атлеты отличились даже несмотря на санкции в виде запрета российских флага и гимна.

Главное телеграфное агентство Японии Jiji Press писало, что введение санкций из-за допинга против российских спортсменов обернулось чистым провалом для МОК. Россия выступает на нынешних Олимпийских играх под знаменем ОКР даже успешнее, чем на Олимпиаде в Рио в 2016 году под официальной символикой.

Издание также подчеркивало, что Россия приняла правильное решение об участии в нынешних Играх, закрыв глаза на давление со стороны МОК и антидопингового агентства WADA. Так, по общему количеству наград Россия замыкает тройку лидеров, уступая лишь США и Китаю. Свое мнение на этот счет выразили также японские читатели, пишет «Царьград».

«Короче, никакого наказания России не получилось! Это — конец МОК!», — выразил недовольство один из пользователей.

«Смотрю Олимпиаду по телевизору. Россияне завоевывают много наград [...]. Радуются. Вернутся в Россию героями», — отметил другой.

Олимпийские игры в Токио еще не завершились, а российская сборная уже завоевала на них больше наград, чем на соревнованиях в Рио в 2016 году. На данный момент у России уже 58 медалей, из которых 16 золотых.

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япония олимпийские игры токио олимпиада сборная россии
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