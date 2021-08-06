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Финансист Дмитриев посоветовал хранить средства в депозитах
Экономика
Финансист Дмитриев посоветовал хранить средства в депозитах
pixabay.com  /  Evgeny GoTown.ru

Москва, 6 августа. Часть денег следует хранить на депозитном вкладе в банке, сроком на 3-6 месяцев. Об этом заявил начальник управления операций с ценными бумагами «МТС Банка» Роман Дмитриев.

Банковский депозитный вклад с последующим реинвестированием в более длинные депозиты или облигации эксперт считает взвешенным и выверенным шагом. Дмитриев также рекомендовал переводить часть средств в облигации федерального займа, с доходом в 6,75-6,85 процента годовых.

Ранее экономический аналитик Игорь Николаев объяснил влияние ключевой ставки на реальные доходы. По его словам решение Центробанка поднять ключевой показатель может двояко сказаться на благосостоянии россиян.

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