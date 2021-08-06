Экс-депутат Рады Мураев назвал реальных руководителей Украины

Киев, 6 августа. Зарубежные агенты, внедренные в институты власти украинского государства, контролируют страну. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев.

Парламентарий предположил, что у президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского на предстоящей встрече может случиться конфликт. В этом случае американские власти могут пойти на решительные шаги, так как контролируют правительство. Вашингтон имеет сферы влияние даже в Нацбанке и правоохранительных органах Украины.

«В частности, «под США» находятся Специализированная антикоррупционная прокуратура, Национальное антикоррупционное бюро Украины, антикоррупционный суд. Штаты контролируют отбор специалистов в судебную систему», — добавил Мураев.

Он напомнил, что Украина сейчас находится в сильной зависимости от Международного валютного фонда (МВФ). Организация может отказаться от кредитной программы, и тогда в стране случится моментальный дефолт, считает экс-депутат.

Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался по поводу встречи Байдена и Зеленского. Он выразил уверенность, что переговоры президентов выведут отношения стран на новый уровень.