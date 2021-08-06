Подростка убило током в Иркутской области

Иркутск, 6 августа. Школьник погиб от электрического удара во время сбора металлолома в поселке Харик Иркутской области. По факту трагедии местное СУСК России возбудило уголовное дело.

Компания подростков занималась сбором лома черных и цветных металлов. Погибший 16-летний парень залез на трансформаторную будку и схватился за свисающие провода. Школьник получил удар 10кВт и погиб на месте.

Правоохранительные органы начали расследование произошедшего. Они допросят собственников бывшего совхоза, где произошла трагедия, администрацию поселка и сотрудников энергосбыта.

Юная жительница Находки ранее погибла от удара током. Девушка забралась на опору ЛЭП и задела провода, которые были под напряжением.