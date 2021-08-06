Любителей арбузов предупредили о риске развития опасной болезни

Москва, 6 августа. Агрономы могут подкармливать арбузы и дыни азотистыми удобрениями для быстрого созревания. Наполненные ими плоды могут нанести серьезный удар по здоровью.

Азотистые удобрения сами по себе могут не нанести особого вреда, однако при попадании в желудочно-кишечный тракт они образуют опасные соединения. Последние способны вызвать рак, отметила диетолог Альбина Ермоленкова.

«Нитраты нарушают транспортную функцию крови, влияют на уровень гемоглобина. Потом это может привести к недостатку кислорода в тканях, что особенно плохо для детей и для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями», — передает сайт 360tv.ru.

Высокая концентрация нитратов в арбузе может спровоцировать отравление. Определить этот показатель можно по бугристой корке. Поверхность плода должна быть гладкой, указал агроном Владимир Викулов.