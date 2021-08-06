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Бацарашкина объяснила свою любовь к медальону из «Ведьмака»
Спорт
Бацарашкина объяснила свою любовь к медальону из «Ведьмака»
Global Look Press  /  Ju Huanzong / XinHua

Москва, 6 августа. Амулет-медальон одной из шести школ вселенной польского писателя Анджея Сапковского и одноименной серии игр «Ведьмак» поднимает стрелку Виталине Бацарашкиной настроение.

Двукратная олимпийская чемпионка выступала на всех соревнованиях в Токио с этим медальоном, на который многие обратили внимание. Создатели компьютерной игры даже поздравили российскую спортсменку с победой и пожелали дальнейших успехов. «Известия» спросили у Бацарашкиной, за что та так полюбила украшение.

«Я просто люблю котиков. Покажите мне, кто их не любит! Медальон миниатюрный, с прикольным изображением. Поднимает настроение», — призналась спортсменка.

Военнослужащие Росгвардии и оркестр ранее встретили Виталину Бацарашкину в родном Омске. Олимпийскую чемпионку назвали гордостью войск правопорядка, Омска и всей России.

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медальон ведьмак Бацарашкина
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