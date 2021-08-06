Подозреваемому в жестокой расправе над семьей в Хакасии предъявлено обвинение

Абакан, 6 августа. Управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии продолжает расследовать убийство пятерых человек в селе Джирим Ширинского района республики.

Следователи установили, что подозреваемый после разрыва отношений с 30-летней местной жительницей утром 5 августа 2021 года, желая отомстить женщине, пришел по месту ее проживания. Однако застал лишь хозяйку дома вместе с семьей, включая 19-летнеего сына и восьмилетнюю внучку. Он устроил над ними расправу, после которой все жильцы скончались от полученных ножевых ранений, рассказали правоохранители.

Подозреваемому предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии). Ему грозит пожизненное заключение. Кадры допроса мужчины опубликовал СК.