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Подозреваемому в жестокой расправе над семьей в Хакасии предъявлено обвинение

  /   Обновлено: 06 августа 2021 06:37
Происшествия
Подозреваемому в жестокой расправе над семьей в Хакасии предъявлено обвинение
murmansk.sledcom.ru

Абакан, 6 августа. Управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии продолжает расследовать убийство пятерых человек в селе Джирим Ширинского района республики.

Следователи установили, что подозреваемый после разрыва отношений с 30-летней местной жительницей утром 5 августа 2021 года, желая отомстить женщине, пришел по месту ее проживания. Однако застал лишь хозяйку дома вместе с семьей, включая 19-летнеего сына и восьмилетнюю внучку. Он устроил над ними расправу, после которой все жильцы скончались от полученных ножевых ранений, рассказали правоохранители.

Подозреваемому предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии). Ему грозит пожизненное заключение. Кадры допроса мужчины опубликовал СК.

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убийство хакасия уголовное дело
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