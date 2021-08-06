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Седокова рассказала об отношении к отсудившему дочь экс-мужу
Шоу-бизнес
Седокова рассказала об отношении к отсудившему дочь экс-мужу
slovodel.com

Москва, 6 августа. Певица Анна Седокова не может смириться, что ее дочь живет отдельно от нее в США. Девочка после развода матери с Максимом Чернявским осталась жить с отцом.

Экс-солистка «ВИА Гры» теперь общается с дочерью в основном по видеосвязи. Навещать ее в Соединенных Штатах получается не так часто, как хотелось бы.

«Воспитывать на расстоянии невозможно. Надо просто с этим смириться. Можно быть другом на расстоянии, а мамой на расстоянии очень тяжело быть. Ты зависишь от звонка, от интернета, от того, есть ли Wi-Fi», — посетовала певица в интервью Hello.

По словам Седоковой, сложность еще состоит в том, что 10-летнему ребенку не так интересно общаться только по телефону. Но они пытаются найти выход: вместе учат уроки, читают книги.

Седокова боролась с бывшим мужем за опеку над дочерью Моникой, но прийти к компромиссу было сложно. Теперь певица может навещать девочку, когда захочет. Однако летать в США получается не часто.

«Мы все стараемся, чтобы все было спокойно, каждый из нас пережил слишком много боли», — добавила артистка, говоря о взаимоотношениях с бывшим супругом.

У Седоковой трое детей. Ее первым мужем стал белорусский футболист Валентин Белькевич, в браке с которым родилась дочка Алина, которой сейчас уже 17 лет. Во второй раз она вышла замуж за бизнесмена Чернявского, ставшего отцом Моники. Третий ребенок, сын Гектор, родился от предпринимателя Артема Комарова.

Сейчас Седокова замужем за латвийским баскетболистом «Химок» Янисом Тиммой. Недавно спортсмен в поисках работы отправился за океан. Блогер Лена Миро выразила мнение, что экс-солистка «ВИА Гры» допустила роковую ошибку, отпустив мужа одного в США, поскольку тот может найти ей замену за границей.

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Все новости / Шоу-бизнес / Седокова рассказала об отношении к отсудившему дочь экс-мужу
седокова чернявский
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