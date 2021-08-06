Токио может проводить участников Олимпиады тропическим штормом

Токио, 6 августа. Церемония закрытия летних Олимпийских игр может пройти под тропическим штормом. Об этом сообщил спикер оргкомитета «Токио-2020» Маса Такая.

Игры завершатся 8 августа, в этот день будет разыграно 13 комплектов медалей, и пройдет церемония закрытия Олимпиады-2020. Омрачить мероприятие может тропический шторм. Такая предупредил, что его сила не такая разрушительная, как у тайфуна.

«Мы внимательно следим за ситуацией, это все, что я могу сказать сейчас. Оргкомитет готов к непредвиденным ситуациям, но я бы не хотел сейчас всерьез говорить о влиянии шторма на церемонию закрытия, поскольку таким образом мы породим спекуляции вокруг самих же себя», — сказал Такая.

Сборная России ранее поднялась на пятое место в рейтинге стран по количеству наград, завоеванных на Олимпийских играх в Токио. За 5 августа российские спортсмены заработали 15 медалей и обогнали соперников из Великобритании.