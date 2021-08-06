Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 августа 07:40
07:39
Политика
Зеленскому напомнили о геополитической катастрофе Украины в 2014 году
07:39
Происшествия
СК России: убийцы журналиста Стенина были в форме с украинским флагом
07:35
Происшествия
Спасатели за сутки потушили более 180 тысяч гектаров лесных пожаров в Якутии
07:30
ФАН-ТВ
Дамба уберегла Петербург от 26 наводнений за десять лет работы
07:29
Общество
Италия вводит пропуска с QR-кодом для посещения музеев и спортивных залов
07:22
Общество
Путин с рабочим визитом посетит Челябинскую область и Башкирию
07:19
Общество
Исследование определило приоритет при выборе работы у IT-специалистов
07:05
Экономика
Финансист Дмитриев посоветовал хранить средства в депозитах
07:05
Общество
Компания Renault подняла цены на некоторые модели автомобилей в России
07:01
Спорт
Японцы окрестили санкции МОК провалом после триумфа россиян на Олимпиаде
Все новости

Токио может проводить участников Олимпиады тропическим штормом
Происшествия
Токио может проводить участников Олимпиады тропическим штормом
Global Look Press  /  Daisuke Asauchii/AFLO

Токио, 6 августа. Церемония закрытия летних Олимпийских игр может пройти под тропическим штормом. Об этом сообщил спикер оргкомитета «Токио-2020» Маса Такая.

Игры завершатся 8 августа, в этот день будет разыграно 13 комплектов медалей, и пройдет церемония закрытия Олимпиады-2020. Омрачить мероприятие может тропический шторм. Такая предупредил, что его сила не такая разрушительная, как у тайфуна.

«Мы внимательно следим за ситуацией, это все, что я могу сказать сейчас. Оргкомитет готов к непредвиденным ситуациям, но я бы не хотел сейчас всерьез говорить о влиянии шторма на церемонию закрытия, поскольку таким образом мы породим спекуляции вокруг самих же себя», — сказал Такая.

Сборная России ранее поднялась на пятое место в рейтинге стран по количеству наград, завоеванных на Олимпийских играх в Токио. За 5 августа российские спортсмены заработали 15 медалей и обогнали соперников из Великобритании.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Токио может проводить участников Олимпиады тропическим штормом
шторм токио закрытие олимпиады
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru