Вирусолог Нетесов: клеточный иммунитет к COVID-19 сохраняется полгода

Москва, 6 августа. Клеточный иммунитет к коронавирусу после прививки или болезни способен держаться около полугода. Об этом сообщил вирусолог Сергей Нетесов.

Т-клеточний иммунитет уже частично изучен для большинства вакцин. Согласно клиническим испытаниям, он формируется после иммунизации «Спутником V», передает слова специалиста URA.RU.

«Так как времени еще прошло мало, непонятно, как долго иммунитет может сохраняться, но полгода он действует точно, в частности и у переболевших COVID-19», — отметил Нетесов.

Чтобы выявить наличие Т-клеточного иммунитета в организме, потребуется определить минимум три компонента. Обычно его находят во время клинических испытаний на ограниченной группе людей, добавил вирусолог.

Вакцинация коронавируса в России идет полным ходом. Прививка может обезопасить граждан от заражения и тяжелого течения болезни. И хотя в стране ситуация с пандемией остается напряженной, выработку коллективного иммунитета к инфекции хотят добиться к осени.