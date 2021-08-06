Некоторые приложения на смартфоне могут оказаться жизненно необходимыми

Москва, 6 августа. Заранее установленные на телефон приложения могут спасти человеку жизнь. Об этом заявил партнер и директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

Он разделил важные приложения на три группы — для путешествий, справочно-информационные и медицинские. К первой категории относятся ПО с картами местности и компасом. Важным условием таких помощников является доступ без Сети, передает «Прайм».

«Самое важное помнить о необходимости заблаговременно устанавливать подобное ПО, особенно если планируется дальняя поездка или насыщенное мероприятие. Благодаря техническим возможностям современных устройств, приложения занимают незначительную часть внутренней памяти и могут функционировать одновременно», — отметил Мясоедов.

Справочно-информационные приложения представляют собой каталог справочников на разные темы. Из них пользователь может узнать, какие растения съедобные, а какие ядовитые. Существуют и медицинские ресурсы, которые информируют человека, например, о способах оказания первой помощи пострадавшему.

Павел Мясоедов ранее научил пользователей защищаться от слежки по фотографиям. Он порекомендовал правильно удалять метаданные файлов.