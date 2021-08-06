19FortyFive: Новейшая подлодка «Новосибирск» увеличит мощь флота России

Вашингтон, 6 августа. Новейшая атомная субмарина «Новосибирск» проекта 885М («Ясень-М») является «ракетным грузовиком» в мире подводных лодок, пишет американское издание 19FortyFive.

Автор рассказал американским читателям, что новейшая подлодка недавно вернулась после успешных ходовых испытаний в Белом море в Северодвинск. Ожидается, что до конца года субмарину передадут в распоряжение ВМФ РФ. По мнению экспертов из США, «Новосибирск» — это чрезвычайно способный корабль, который может значительно увеличить мощь российского подводного флота.

АПЛ заложили в 2013 году и спустили на воду в декабре 2019-го. Это третья подводная лодка класса «Ясень-М». По словам автора 19fortyfive, появление у военного флота новой атомной субмарины свидетельствует, что масштабная программа российских властей по перевооружению армии и флота идет полным ходом.

На заводе «Севмаш» сейчас идет строительство еще семи подводных лодок проекта 885М, а в следующем году в состав Тихоокеанского флота войдет «Красноярск», который недавно был спущен на воду.

«Новые подводные лодки дадут мощный импульс всему российскому флоту. Корабли проекта 885М могут использовать в качестве основного ударного оружия боевые системы «Калибр-ПЛ» и «Оникс». Последняя считается одной из самых смертоносных противокорабельных ракет, используемых сегодня. В будущем эти корабли также будут оснащены гиперзвуковыми ракетами «Циркон», — приводит перевод слов американских экспертов «ПолитРоссия».

Ранее военный эксперт Крис Осборн в статье для портала The National Interest отметил, что субмарины ВМФ РФ, вооруженные гиперзвуковыми ракетами, являются серьезной угрозой для государств Североатлантического альянса в Черном море.