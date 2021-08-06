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Экономика
Некоторые модели Renault подорожали в России
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Некоторые модели Renault подорожали в России
Экономика
Некоторые модели Renault подорожали в России
renault.com

Париж, 6 августа. Бюджетные модели Renault увеличились в цене в августе текущего года на российском рынке. Об этом сообщили автоэксперты «Цена-Авто».

Компания Renault подняла ценники на седан Logan, хэтчбек Sandero и их кросс-версии с приставкой Stepway. Эти модели, кроме Drive, подорожали на 0,1-1,5%. Последняя покинула российский рынок, сообщили автоэксперты.

Стоимость некоторых кроссоверов указанных моделей Renault тоже выросли. Так Logan Stepway в комплектации Life с бензиновым мотором и Drive подорожал на 0,9-2,5%, а автомобиль Sandero Stepway в той же комплектации – на 0,3%, добавили специалисты.

Автомобили французской компании Renault оказались в списке транспортных средств, которые предпочитают россияне с доходом менее 40 тысяч рублей. Об этом сообщили специалисты аналитического агентства «Автостат».

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цена автомобиль renault
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