Найдены тела пассажиров пропавшего экскурсионного самолета на Аляске

Джуно, 6 августа. Шестеро пассажиров легкого одномоторного экскурсионного самолета, который ранее разыскивали службы спасения, были найдены мертвыми. Об этом сообщила служба береговой охраны штата.

Частный самолет в результате крушение затонул в водах национального заповедника «Туманные фьорды». Водолазы, входившие в состав поискового отряда, после погружения обнаружили тела пассажиров и пилота.

Экскурсионное воздушное судно подало сигнал бедствия в 11.20 (22.20 по московскому времени). Перед началом поиска удалось отследить местонахождение аварийного радиомаяка, который был расположен в районе национального заповедника «Туманные фьорды» на 400-метровой возвышенности.