Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 августа 06:09
06:05
Шоу-бизнес
Седокова рассказала об отношении к отсудившему дочь экс-мужу
06:04
Происшествия
Токио может проводить участников Олимпиады тропическим штормом
06:00
Шоу-бизнес
Режиссер Воронков рассказал, как актер Игорь Гаспарян оказался на волосок от смерти
05:56
Спорт
Нидерландская велогонщица ван Риссен получила множественные переломы на ОИ
05:52
Общество
Вирусолог Нетесов: клеточный иммунитет к COVID-19 сохраняется полгода
05:50
Технологии
Некоторые приложения на смартфоне могут оказаться жизненно необходимыми
05:45
Спорт
Абдулрашид Садулаев стал четвертьфиналистом олимпийского турнира по борьбе
05:36
Армия
19FortyFive: Новейшая подлодка «Новосибирск» увеличит мощь флота России
05:31
Происшествия
Найдены тела пассажиров пропавшего экскурсионного самолета на Аляске
05:29
Экономика
Некоторые модели Renault подорожали в России
Все новости

Найдены тела пассажиров пропавшего экскурсионного самолета на Аляске
Происшествия
Найдены тела пассажиров пропавшего экскурсионного самолета на Аляске
pixabay.com  /  pixabay.com

Джуно, 6 августа. Шестеро пассажиров легкого одномоторного экскурсионного самолета, который ранее разыскивали службы спасения, были найдены мертвыми. Об этом сообщила служба береговой охраны штата.

Частный самолет в результате крушение затонул в водах национального заповедника «Туманные фьорды». Водолазы, входившие в состав поискового отряда, после погружения обнаружили тела пассажиров и пилота.

Экскурсионное воздушное судно подало сигнал бедствия в 11.20 (22.20 по московскому времени). Перед началом поиска удалось отследить местонахождение аварийного радиомаяка, который был расположен в районе национального заповедника «Туманные фьорды» на 400-метровой возвышенности.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Найдены тела пассажиров пропавшего экскурсионного самолета на Аляске
сша самолет аляска
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru