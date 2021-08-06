Правительство США готовит стратегию по ревакцинации граждан

Вашингтон, 6 августа. Специалисты управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США предоставят к началу сентября план, согласно которому правительство будет проводить ревакцинацию.

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена настаивает на том, чтобы американские граждане получили повторную прививку как можно скорее. Об этом пи Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Всемирная организация здоровья ранее выступила с инициативой ввести временный запрет на повторную вакцинацию. В ответ на это внештатный специалист Минздрава России Сергей Токарев заявил, что такой шаг может привести к росту смертности из-за коронавирусной инфекции.