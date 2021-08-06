Аферисты используют желание женщин создать семью в корыстных целях

Москва, 6 августа. Мошенники используют доверчивость и так называемые «болевые точки» при общении с жертвой чтобы выманить деньги. Об этом рассказала психолог Анастасия Лысакова.

Каждый человек имеет свои «болевые точки», однако есть и те, которые совпадают у большинства людей. Именно ими и пользуются аферисты, чтобы достичь своих корыстных целей, заявила Лысакова в интервью радио Sputnik.

Специалист утверждает, что у большинства женщин такими слабыми местами являются любовь и стремление построить свою семью. В то время как у мужчин психолог выделила быстрого и легкого заработка, который достижим посредством азартных игр.

Одной из таких уловок мошенники воспользовались при обмане москвички, которая хотела сняться в клипе известного рэпера Моргенштерна. Злоумышленники вынудили девушку отправить им интимные фото и значительную сумму денег.