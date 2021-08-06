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Глава ЯНАО вручил кочевым семьям сертификаты на маткапитал

  /   Обновлено: 06 августа 2021 05:11
Общество
Глава ЯНАО вручил кочевым семьям сертификаты на маткапитал
pixabay.com

Салехард, 6 августа. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вручил молодой семье сертификат на получение чумового материнского капитала. Вручение состоялось в перинатальном центре Салехардской больницы.

Выдача чумового капитала была утверждена законодателями региона. Согласно принятым нормам, эта система предоставления помощи семьям с кочевым образом жизни, у которых родился третий ребенок.

Помощь состоит из полумиллиона рублей, нюков из оленьей шкуры и брезента, печи, шестов, двух нарт и досок. Такая мера позволит семьям в значительной мере сэкономить бюджет и сохранить традиционных для кочевых народов образ жизни, пишет «Север-пресс».

Недавно губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов выступил с инициативой, которая поможет привлечь студентов в регион. По его словам, рабочие места и всевозможные меры поддержки задержат молодое поколение.

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