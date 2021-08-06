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Более 2,8 тысячи самолетов Boeing 737 по всему миру могут иметь неполадки
Армия
Более 2,8 тысячи самолетов Boeing 737 по всему миру могут иметь неполадки
wikipedia.org  /  Oleg V. Belyakov / CC BY-SA 3.0

Вашингтон, 6 августа. Самолеты Boeing 737 могут иметь проблемы с системой пожаротушения. Об этом предупредили в Федеральном управлении гражданской авиации США.

Авиакомпаниям, владеющим этими лайнерами, необходимо строго следить за содержимым грузовых отсеков. Безопасной может быть только перевозка негорючих предметов, говорится в сообщении FAA.

«Это предупреждение касается всех самолетов Boeing 737‑8 и 737‑9, а также 737‑8200 (MAX) и некоторых моделей серии 737 -800 и 737 -900ER. Речь идет о возможных проблемах с системой пожаротушения в грузовых отсеках авиалайнеров…», — сообщили в управлении.

Предупреждение касается 663 самолетов, действующих на территории США. Речь также идет более чем о 2,2 тысячи лайнеров по всему миру.

Автор блога «Все обо всем» ранее рассказал о неписанных правилах поведения на борту самолета. Среди них рекомендации по общению с экипажем и нормы этикета.

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сша самолеты система пожаротушения
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